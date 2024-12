Grêmio x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O atacante se limitou a trabalhos específicos mais uma vez nesta quinta-feira, sendo acompanhado pelos profissionais do São Paulo. O mesmo vale para Liziero, que também não tem ido a campo por causa de dores no tornozelo direito. Jamal Lewis e Gallopo recuperam-se de lesão e são desfalques para o duelo.

Pelo Grêmio, os zagueiros Rodrigo Ely, com lesão no pé, e Kannemann, com problema no quadril,são desfalques para a partida. de fora da partida.

A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi mantenha o time que empatou com o Cruzeiro, com Jemerson e Rodrigo Caio titulares no setor defensivo e Geromel, no banco de reservas, como opção.

O Grêmio vive situação complicada nesta edição do Brasileirão. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 41 pontos, apenas três à frente do Criciúma, primeira equipe na zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na sexta colocação, com 59 pontos.