Flamengo encerra preparação para o jogo contra o Inter; time terá novidade

Neste sábado (30), o Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís comandou uma atividade tática no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro.

O jovem técnico fez os últimos ajustes, com a missão de preparar uma mudança no time. Isso porque o volante Erick Pulgar foi expulso no empate com o Fortaleza, fora de casa, na última rodada, e cumprirá suspensão.

A tendência é a de que Evertton Araújo, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Fortaleza, seja titular na vaga de Pulgar.