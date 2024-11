Bayern arranca empate do Borussia Dortmund, mas perde sequência de vitórias no Alemão

Neste sábado, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, empatou por 1 a 1 e teve sua sequência de vitórias encerrada. Musiala foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Jamie Bynoe-Gittens marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Bayern de Munique alcançou 30 pontos, ainda na liderança da competição, mas perdeu sua sequência de vitórias, que chegava a cinco (Ausburg, St.Pauli, Union Berlin, Bochum e Stuttgart). Por outro lado, o Borussia Dortmund chegou aos 20 somados, na quinta posição da tabela.

O Bayern de Munique volta aos gramados no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), quando recebe o Heidenheim, na Allianz Arena. No mesmo dia, mas às 14h30, o Borussia Dortmund visita o Monchengladbach, no Borussia-Park. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada.