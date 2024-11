Criciúma x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Em busca da sétima vitória consecutiva, o técnico Ramón Díaz terá um importante reforço. O atacante holandês Memphis Depay retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada. Com quatro gols e quatro assistências, o camisa 94 atleta é um dos destaques do Timão.

Outro destaque é o atacante Yuri Alberto, artilheiro do clube paulista em 2024, com 27 gols marcados. No entanto, o camisa nove ainda é dúvida para iniciar a partida. Em recuperação de lesão na coxa, ele iniciou a transição física na última terça-feira. A tendência é que ele reúna condições de jogo, mas ainda há chances de começar no banco de reservas.

O treinador argentino não possui nenhum desfalque por suspensão. Porém, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral esquerdo Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).