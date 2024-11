Palmeiras peca em confrontos diretos e tem aproveitamento ruim contra times do G5

Já diante do Internacional, terceiro colocado, o Alviverde foi superado na Arena Barueri, por 1 a 0, no primeiro turno da competição, e depois empatou por 1 a 1 no Beira-Rio.

O retrospecto contra o Fortaleza é o mesmo. O Palmeiras perdeu de 3 a 0 na Arena Castelão e, no Allianz, não saiu de um empate por 2 a 2.

O melhor aproveitamento da equipe de Abel Ferreira é contra o Flamengo. Foram, ao todo, dois empates: 0 a 0 como mandante e 1 a 1 no Maracanã.

Os resultados apontam para um aproveitamento de só 16,6%. Esse fator foi decisivo para que o clube deixasse alguns pontos importantes pelo caminho, o que deixou o título mais distante.

O Palmeiras atualmente está no segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo, com 73. Apesar da desvantagem, a equipe alviverde ainda nutre chances de conquistar o troféu nacional pela terceira vez consecutiva, feito este que seria inédito no clube.