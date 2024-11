Tuta destaca bom momento do Frankfurt e faz projeção para reta final de ano

O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está em grande fase na temporada. A equipe alemã está em uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate, ocupando a vice-liderança da Bundesliga. Um dos pilares defensivos do clube é o brasileiro Tuta, ex-São Paulo.

O zagueiro é titular absoluto do clube alemão. O ex-defensor do São Paulo destacou que o time vive "um momento muito especial" na temporada e reafirmou o empenho de todos do elenco para apresentar um bom desempenho nos campeonatos em disputa.

"Estamos vivendo um momento muito especial na temporada. A sequência de bons resultados é resultado de muito trabalho duro de todos desde o início das competições. Estar na vice-liderança da Bundesliga e invictos na Liga Europa nos dá confiança, mas também nos mantém com os pés no chão para continuar evoluindo. Queremos seguir nesse ritmo para dar alegria aos nossos torcedores", disse Tuta.