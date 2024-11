Psicólogo do Botafogo rebate críticas sobre lado mental dos jogadores: "Para com essa palhaçada"

Após três tropeços seguidos, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, nesta terça-feira, e recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. Paulo Ribeiro, psicólogo do clube carioca, rebateu as críticas que o elenco alvinegro recebeu nos últimos dias sobre o lado mental.

"Essa é pra quem diz que sempre falta o lado mental. Ah, para com essa palhaçada. Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado. Boa noite!", escreveu o psicólogo em seu perfil no Instagram.