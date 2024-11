Teixeira vê Santos mais próximo de Luís Castro: "Caminha para um desfecho favorável"

"Existe uma necessidade do Santos fazer seu planejamento. É preciso concretizar uma linha de trabalho. Para aquilo que nós estamos planejando e programado, veio muito ao encontro daquilo que foi exposto. Com ele, houve uma avanço maior, no sentindo de conhecer os detalhes do projeto", completou.

Agora, portanto, o Santos espera um retorno de Luís Castro e seus representantes. O clube está sem técnico após a demissão de Fábio Carille e vê o português com bons olhos para comandar o retorno à elite do futebol brasileiro.

Luís Castro saiu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. O português teve uma passagem expressiva pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Ele também já comandou Porto, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

Mesmo com o acesso e título da Série B do Campeonato Brasileiro, Fábio Carille sofria forte pressão por parte dos torcedores. Ele foi vaiado e xingado algumas vezes na Vila Viva Sorte. Em meio a este cenário, o presidente Marcelo Teixeira, após reunião com a diretoria, decidiu desligá-lo.

Ao todo, foram 53 partidas, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, além de 78 gols marcados e 44 sofridos.