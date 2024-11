Inter de Milão bate o Leipzig em casa e lidera a Liga dos Campeões

Com a vitória, a Internazionale assumiu a liderança da Liga dos Campeões, com 13 pontos em cinco jogos. Os italianos podem ser ultrapassados em caso de triunfo ou empate do Liverpool contra o Real Madrid nesta quarta. O RB Leipzig ainda não conquistou pontos na competição: são cinco partidas e cinco derrotas.

O próximo jogo da Inter de Milão na competição é no dia 10 de dezembro (terça-feira), contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, às 17h (de Brasília). Antes, a equipe italiana visitará a Fiorentina neste domingo, às 14h, pelo Campeonato Italiano.

Por sua vez, o RB Leipzig receberá o Aston Villa na próxima rodada da Liga dos Campeões. O jogo será no dia 10 de dezembro, às 17h. Antes, os alemães jogam em casa neste sábado, contra o Wolfsburg, às 11h30, pela Bundesliga.

O gol do jogo

A Inter de Milão abriu o placar aos 26 minutos de jogo. Após uma cobrança de falta de Di Marco para dentro da área, a bola desviou em Castello Lukeba, que marcou contra a própria meta.