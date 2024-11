Emprestado pelo Santos, Lucas Lima comenta futuro no Sport: "Presidente já sabe do meu desejo"

LUCAS LIMA FAZ MÁGICA MAIS UMA VEZ! ? pic.twitter.com/eO824uu5RB

? Sport Club do Recife (@sportrecife) November 24, 2024





Lucas Lima foi um dos principais nomes do Sport ao longo da Série B. Com os dois deste domingo, o meia anotou quatro gols e deu 10 assistências em 35 jogos. Sabendo disso, o Sport pagou ao Santos uma multa de R$ 500 mil reais para contar com Lucas Lima na partida.

O meia foi emprestado ao Leão no início deste ano. Ele iniciou sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano em 2023. Na última temporada, ele marcou dois gols e anotou 10 assistências com a camisa do Peixe.

O Sport garantiu com a vitória o retorno à Série A. O Leão encerrou a campanha na terceira posição, com 66 pontos conquistados, dois a mais que o quinto colocado Novorizontino. Já campeão, o Santos enteou em campo para cumprir tabela. O Alvinegro Praiano encerra a inédita Série B na liderança, com 68 unidades.