São Paulo cria, mas imprecisão na frente do gol vira problema para Zubeldía

"Estatisticamente somos um dos times que estão no topo em gols marcados e em expectativas de gol. Como falava antes do jogo, é algo que temos que melhorar em termos da condição final, conexão no último terço", avaliou o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas.

Na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo fugiu à regra. Não criou grandes chances de gol e só foi às redes graças a uma jogada individual de Lucas e sua insistência para acreditar no lance até o fim, quando nem mais o seu marcador achava que ele seria capaz de alcançar a bola. Não fosse isso, o tropeço tricolor em Bragança Paulista poderia ser ainda pior.

No próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo voltará ao Morumbis e com Luis Zubeldía à beira do campo após cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. A missão do treinador nesta semana será afiar o ataque, até porque o Tricolor não pode mais se dar ao luxo de perder pontos preciosos na acirrada disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.