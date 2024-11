Cruzeiro encerra preparação para decisão da Copa Sul-Americana

Nesta sexta-feira, no estádio Feliciano Cáceres, o Cruzeiro realizou seu último treino visando a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. O confronto acontece neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

A equipe realizou um trabalho leve com bola, e os goleiros Cássio, Anderson, Leo Aragão e Gabriel Grando treinaram defesas. Após poupar os titulares contra o Corinthians na última quarta-feira, todos os jogadores participaram do treino.

O técnico Fernando Diniz ainda não definiu a equipe titular para a grande final. Wallace, recuperado de cansaço muscular, deve fazer o meio de campo com Romero e Matheus Henrique.