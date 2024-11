Braz revela motivo do afastamento de Gabigol no Flamengo

Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, quebrou o silêncio e falou sobre a decisão de afastar o atacante Gabigol após a conquista do título da Copa do Brasil. O dirigente reconheceu que alguns fatos ocorridos no vestiário com o atleta desagradaram à diretoria do clube.

Depois do título contra o Atlético-MG, Gabigol, ainda no gramado da Arena MRV, ofuscou a alegria dos flamenguistas e anunciou a saída do clube no fim do ano. Marcos Braz disse que o afastamento não teve relação com essa postura do atleta, mas sim com problemas ocorridos no vestiário.

"O que o Flamengo fez nada tem a ver com o que ele falou. Agora, vou deixar claro, o que foi no vestiário ficará no vestiário, mas um ou dois fatos que presenciei", afirmou, em entrevista ao ge.