Kvaratskhelia será colocado no mercado caso não renove com o Napoli

O atacante Khvicha Kvaratskhelia e o Napoli discutem atualmente os termos de renovação do jogador, que tem contrato até 2027. Caso as partes não cheguem a um acordo, ele será colocado no mercado, segundo a Gazzetta dello Sport.

Nesta terça-feira, o diretor esportivo do time italiano, Giovanni Manna, revelou a intenção de ampliar o contrato com Kvara pelo desempenho que ele teve nos últimos anos.

"Queremos premiar a trajetória dele no Napoli porque ele merece", enfatizou o dirigente em evento da Social Football Summit 2024.