Com gol de estreante, Flamengo arranca vitória do Cuiabá e se mantém no G4 do Brasileirão

O Flamengo conseguiu importante vitória ao fazer 2 a 1 no Cuiabá, nesta quarta-feira, na Arena Pantanal. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 62 pontos e se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro. Já os mato-grossenses seguem com 29, mais perto do rebaixamento.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Cuiabá abriu o placar com Derik Lacerda. Já o Flamengo chegou a virada com gols de Guilherme, que estreou pelos profissionais do Rubro-Negro, e Matheus Gonçalves.

Na próxima rodada, o Flamengo terá confronto direto contra o Fortaleza, na terça-feira, no Castelão. Já o Cuiabá volta a campo no sábado, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.