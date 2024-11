Primeiro Campeonato de Skate do Sandro Dias Camp acontece no fim de novembro

No dia 30 de novembro, em Vargem (SP), será realizado o Camp - Encontro de Gerações, o primeiro Campeonato de Skate do Sandro Dias Camp. O evento reunirá skatistas das categorias Pros, Legends e Amadores em uma competição única.

A competição será dividida em três modalidades: Bowl, com categorias Pros, Legends e Feminino; Vert, com disputas nas categorias Amador, Aéreo e Best Trick; e Street, com skatistas competindo nas categorias Best Trick, Open e Paraskate.

Além do Campeonato de Skate, o público poderá acompanhar a 5ª Etapa do Circuito Brasileiro Vertical, válida para o Ranking Brasileiro de 2024 nas categorias amador e feminino. A etapa contará com a participação de 20 atletas na categoria Masculino Amador e 20 na categoria Feminino Open.