Militão tem cirurgia no joelho realizada com sucesso no Real Madrid

Após a operação realizada por Dr. Manuel Leyes, sob a supervisão do departamento médico do clube merengue, o defensor iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias. A expectativa é que ele fique sem atuar por cerca de sete a nove meses.

Esta é a segunda vez que Militão passa por um processo cirúrgico no joelho. Anteriormente, em agosto do ano passado, ele havia sofrido a mesma lesão, mas no joelho esquerdo. Na ocasião, ele ficou fora dos gramados por sete meses.

A lesão de Éder Militão aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Osasuna, realizado no último dia 9. Aos 29 minutos, ele travou o pé direito no gramado em uma disputa na área e sentiu o joelho, dando fortes gritos de dor. Ele precisou deixar o campo de maca.

Com David Alaba também lesionado, o Real Madrid conta apenas com Antonio Rudiger e Jesús Vallejo como opções para a zaga, além dos jogadores das categorias de base, como Asencio e Jacobo Ramón.