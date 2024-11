Corinthians encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

Assim, o provável Corinthians que vai enfrentar o Cruzeiro tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Nesta terça, o técnico Ramón Díaz organizou um exercício tático de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas, ajustando os últimos detalhes para o confronto diante da Raposa.

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão está embalado na competição, com quatro vitórias seguidas. A equipe pulou da zona de rebaixamento para a 11ª posição do Brasileiro, com 41 pontos conquistados.

Já o Cruzeiro chega para o jogo contra o Corinthians com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. No próximo sábado, a equipe terá uma decisão diante do Racing, no Paraguai.