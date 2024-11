Presidente do São Paulo confirma interesse do Bahia em Nestor

O Bahia está interessado em contar com o meia Rodrigo Nestor, do São Paulo, para a próxima temporada. O presidente do Tricolor, Julio Casares, confirmou o interesse do time baiano, mas afirmou que ainda não há uma proposta oficial.

"Ainda não chegou nada oficial. Existe o interesse, até porque o Rogério Ceni é o técnico e conhece muito bem o Nestor. Se vier uma proposta que seja boa para o São Paulo e para o atleta. O atleta também pensa na carreira. O Nestor foi fundamental, fez o gol do Campeonato (título da Copa do Brasil 2023). Eu sempre brinco com os meninos de Cotia que eles devem voar. No caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar. Mas não chegou nada oficialmente", disse Casares nesta segunda-feira, antes de coletiva no Morumbis.