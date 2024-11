Dorival Júnior projeta evolução da Seleção Brasileira, mas afirma: "Não estou feliz"

"Acredito que técnica e taticamente a equipe evoluiu nesse primeiro período de trabalho. Os resultados precisam ser melhores, reconheço isso. É uma necessidade. Estamos nos recuperando, mas sinto que vamos melhorar. A equipe tem dado boas respostas em muitos aspectos e busca um equilíbrio maior. Não estou feliz, poderíamos estar bem melhores, mas acredito que por tudo que foi falado, a equipe cresceu muito e tem possibilidade de uma melhora muito grande. Estamos encontrando nomes importantes, que estão assumindo papel de protagonismo. Isso demanda sequência, trabalho, repetição. É um trabalho diferente dos realizados nos clubes, mas não tenho dúvidas que vamos encontrar resultados. As equipes sul-americanas evoluíram de forma geral, as equipes estão bem distribuídas, algumas estão em outro nível. Precisamos acelerar nosso processo, mas acredito que esteja de acordo dentro de uma conformidade", completou o técnico.

Dorival revelou que mudou alguns métodos de trabalho depois da eliminação na Copa América para o Uruguai, adversário desta terça-feira, dessa vez pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador acredita que essa nova dinâmica facilitou o entendimento dos atletas no dia a dia e nos jogos.

"Tudo é um processo de conhecimento. Nós tínhamos trabalhos próximos ao que fazíamos em clubes, e hoje a abordagem é diferente, amostragens... Desenvolvimento dos trabalhos, que são mais dinâmicos agora, mais curtos, com repetições, mais específicos, é mais próximo com o que queremos. O entendimento deles (elenco) é muito bom, agora precisamos criar processos para cada partida. Então com tudo isso você cria trabalhos para que existam infiltrações, isso é passado de forma mais direta, sem ser abrangente. Essa foi a grande mudança em relação à Copa América, o que fez a gente crescer. A manutenção de uma pequena estrutura também ajudou", disse.

"Criamos dentro do setores situações que você observa, põe pra debate e busca correções. Ouvimos os diferentes setores do time. O que está funcionando, o que não está. Mostramos aquilo que a gente quer que aconteça para encontrar soluções dentro de campo; Para nós foi uma mudança muito importante. Mudamos as dinâmicas dos nossos trabalhos de campo. Acredito muito em processos", completou.

Quanto ao jogo contra o Uruguai, em Salvador, Dorival prometeu um Brasil com entrega e disposto a neutralizar a equipe de Bielsa. O comandante elogiou os jogadores uruguaios e espera um compromisso "complicado" na Arena Fonte Nova.

"Os torcedores podem esperar a entrega que vem acontecendo, vamos buscar criar o máximo que pudermos e tentar neutralizar um time perigoso, que já enfrentamos, e sabemos o que representa um resultado positivo no dia de amanhã, para o Uruguai e para nós. A seleção uruguaia vem encontrando um caminho, jogando com um dinamismo e determinação grande, marcação individualizada pelo campo todo, jogadores de qualidade, que estão distribuídos em todos os clubes do mundo. Isso comprova a qualidade das equipes sul-americanas e como elas estão sendo reforçadas por ter esses jogadores que atuam nas melhores ligas do planeta. Vai ser difícil, complicado para nós, assim como vai ser para eles", finalizou.