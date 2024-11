Bentancur, do Tottenham, é suspenso por sete jogos após comentários racistas sobre Son

An independent Regulatory Commission has imposed a seven-match suspension and £100,000 fine on Rodrigo Bentancur for a breach of FA Rule E3 in relation to a media interview.

Full statement: https://t.co/dr5Jw7Fwhq pic.twitter.com/yhJ2mhOPtC

? FA Spokesperson (@FAspokesperson) November 18, 2024

O incidente aconteceu no último mês de junho. Em entrevista para o programa uruguaio Por la Camiseta, Rodrigo Bentancur fez uma piada depois que o apresentador pediu uma camiseta de Son Heung-min. "Talvez eu traga uma do primo dele. Eles são todos iguais", disse.

Após repercussão negativa nas redes sociais, Bentancur se desculpou com o sul-coreano, que aceitou o pedido dias depois.

A suspensão do jogador é válida apenas para competições inglesas. Dessa forma, Bentancur vai desfalcar o Tottenham em seis rodadas do Campeonato Inglês, incluindo partidas contra Manchester City, Liverpool e Chelsea, e nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United.