Torcedores do Santos protestam em último jogo do Santos como mandante na Série B

Já nas faixas estava escrito: "não se vende história", "queremos planejamento", "SAF não é milagre", "Libertadores 2026" e "racismo aqui não".

Na reta final da partida, os torcedores cobraram o presidente Marcelo Teixeira: "Marcelo Teixeira, com esse time você está de brincadeira".

Assim que o jogo acabou, torcedores vaiaram o Santos, criticaram o técnico Fábio Carille e gritaram "vergonha" enquanto o palco da entrega da taça era montado.

Em contrapartida, a Torcida Jovem desvirou a sua faixa na arquibancada da Vila neste domingo, no minuto 10. O nome do grupo estava exposto de ponta-cabeça desde janeiro, como forma de protesto pela queda do time para a Segunda Divisão.