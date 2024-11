Estêvão lidera estatísticas ofensivas do Brasileirão e é trunfo do Palmeiras no sonho do tri

O Palmeiras ainda segue sonhando com o tricampeonato brasileiro. Um dos trunfos do Verdão nesta batalha com o Botafogo é o jovem Estêvão. Em sua primeira temporada entre os profissionais, o atacante lidera as estatísticas ofensivas do Brasileirão de 2024.

O jogador de 17 anos é o artilheiro e garçom do torneio, com 12 gols e oito assistências. Assim, ele é o atleta com mais participações em tentos, com 20, quatro a mais que Pedro, do Flamengo, que é o segundo colocado.

Estêvão também é quem mais finalizações no alvo, com 34, e tem ações na área rival, com 146. Além disso, é o terceiro com mais dribles certos (70) e o terceiro com mais chances criadas (10). Os dados são do Sofascore.