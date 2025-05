Veja por que o Santos decidiu jogar no Allianz contra o Ceará

Baseado no projeto da diretoria de definir jogos na Capital, está oficialmente confirmado: o Santos FC jogará contra o Ceará, pelo #Brasileirão, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, no Allianz Parque. Será a primeira vez que o time santista atuará no estádio como... pic.twitter.com/4SW1dKsp3F

O primeiro foi diante do Coritiba, um amistoso realizado em Curitiba (PR), no dia 16 de março. Na ocasião, o Peixe venceu por 4 a 1, no Couto Pereira. A alta cúpula entendeu que o jogo foi um sucesso. Principal atração do evento, Neymar não pôde jogar por conta de uma lesão muscular, porém viajou e foi muito tietado pelos torcedores.

Agora, portanto, o duelo com Ceará será a segunda partida deste contrato e renderá mais R$ 1 milhão - o terceiro ainda não tem previsão. Neymar não poderá jogar novamente. Ele se recupera de outra contusão muscular na coxa esquerda.

Novas energias?

A mudança de ares vem em um momento oportuno para o Santos. O último jogo na Vila Belmiro (empate de 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil) foi marcado por protestos e muita confusão nas arquibancadas. Torcedores chegaram a entrar em conflito com a polícia, que usou bombas de gás de pimenta.