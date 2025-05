Após vitória, Zubeldía se torna o técnico do São Paulo com maior sequência invicta na Libertadores

A sequência de José Poy teve início no dia 30 de março de 1974 e foi quebrada em 16 de outubro daquele mesmo ano. A invencibilidade foi perdida na derrota por 2 a 0 para o Independiente-ARG, no jogo de volta da final da Libertadores, que culminou no vice-campeonato tricolor.

A invencibilidade de Zubeldía, por sua vez, está ativa desde a estreia do técnico pelo clube na Libertadores. O treinador esteve à beira do gramado pela primeira vez no dia 25 de abril de 2024, quando o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU, por 2 a 0, fora de casa.

Um ano se passou, e Zubeldía ainda não perdeu no comando do Tricolor pela competição continental. De lá para cá, foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates - o que totaliza um aproveitamento de 72,2%. Foram 17 gols marcados e apenas quatro sofridos.