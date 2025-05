Tuma se preocupa com contratações para base e pede análise de Comissão do Corinthians

Presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior se mostrou preocupado com a alta quantidade de contratações para as categorias de base do Corinthians. O dirigente externou sua desconfiança durante entrevista coletiva no Parque São Jorge, na última quarta-feira.

Desde o início do mandato de Augusto Melo, em janeiro do ano passado, 86 atletas foram contratadores para a base do Timão. Destes, muitos sequer foram aproveitados pelo clube.

Tuma discorda da condução de Claudinei Alves, diretor das categorias de base, e Alex Brasil, executivo da base, e pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações. Ele agora aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.