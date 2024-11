Turquia perde pênalti e fica no empate com o País da Gales pela Liga das Nações

A Turquia recebeu o País de Gales, neste sábado, pela quinta rodada da Liga das Nações. No Estádio Kadir Has, a seleção turca desperdiçou um pênalti nos minutos finais e a partida acabou empatada em 0 a 0.

Com o resultado, a Turquia vai aos 11 pontos e segue na liderança do grupo 4 da liga B. Os turcos podem garantir o acesso à liga A, em caso de vitória na próxima rodada sobre Montenegro. Por outro lado, o País de Gales chega aos nove pontos e permanece na 2ª posição. Os dois times estão invictos na competição.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, pela sexta rodada da Liga das Nações. A Turquia visita Montenegro às 16h45 (de Brasília), no Estádio Gradski. O País de Gales recebe a Islândia no mesmo horário, no Estádio Cardiff City.