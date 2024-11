Em campanha de altos e baixos, Santos garante título antecipado da Série B de 2024

A partir da sétima rodada, entretanto, começou um pesadelo. Foram quatro derrotas seguidas, para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR. O time chegou a cair para o sétimo lugar e o técnico Fábio Carille ficou perto de ser demitido.

No compromisso que poderia culminar na queda do comandante, então, a equipe iniciou uma reação. Os paulistas contaram com uma ajuda preciosa de Tadeu, que falhou de forma bizarra, e venceram o Goiás por 2 a 0, na Vila Viva Sorte.

Arrancada final

Foram 10 partidas seguidas sem saber o que é perder, com seis triunfos e quatro empates. Com isso, o clube retomou a liderança e não saiu mais do G4. A briga, aliás, deixou de ser para ficar entre os quatro primeiros e passou a ser para se manter no lugar mais alto da tabela.

O Santos viu Novorizontino e Mirassol surpreenderem e brigarem até o final pelo caneco. Os times do interior, contudo, perderam um pouco de fôlego na reta final. O Peixe, por sua vez, embalou e conquistou quatro consecutivas - algo inédito no ano - para se firmar na ponta.

Em 36 partidas, o Peixe soma 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e oito derrotas, além de 56 gols marcados e 28 sofridos. O time tem 63% de aproveitamento.