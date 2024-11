Cármen Lúcia registra voto, e STF fica perto de manter Robinho preso

O julgamento está sendo realizado no plenário virtual e será concluído até o dia 26 de novembro, com a possibilidade de mais cinco ministros (totalizando 11) registrarem seus votos até essa data.

O julgamento do habeas corpus solicitado pela defesa de Robinho foi retomado na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-jogador de futebol, preso desde março de 2024, cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, crime cometido em 2013, na Itália, quando jogava pelo Milan.

Relembre o caso Robinho

O crime aconteceu em 2013, em uma boate em Milão, na Itália, e foi confirmado pelos policiais que colocaram escutas no carro do ex-jogador, que estava no Milan. Em 2017, Robinho foi condenado em terceira e última instância a nove anos de prisão pela justiça italiana por estupro coletivo contra uma jovem albanesa.

Segundo a sentença, Robinho e mais cinco amigos (Fabio Cassis Galan, Clayton Florêncio dos Santos, Alexsandro da Silva, Rudney Gomes e Ricardo Falco) estupraram uma mulher albanesa, sendo que ele e Ricardo acabaram condenados. Os outros quatro homens deixaram a Itália durante as investigações e não foram processados.