Cruzeiro vence com golaço, dá alívio a Leonardo Jardim e mantém Bahia no Z4

O resultado dá alívio ao técnico Leonardo Jardim. O treinador português chegou pressionado ao confronto pelos maus resultados recentes.

A partida quebrou jejum e invencibilidade. O Cruzeiro voltou a vencer após quatro jogos, e o Bahia viu sua sequência de 12 duelos sem perder ir pelos ares.

O Cruzeiro chegou aos sete pontos e assumiu a sexta colocação. O Bahia segue com três e continua dentro do Z4, na 18ª colocação.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando visita o Bragantino, às 20h30 (de Brasília). O Bahia joga na segunda-feira e recebe o Ceará, às 20h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve goleiro em destaque, pênalti perdido e golaço. Ronaldo, goleiro titular do Bahia, roubou a cena nos 17 minutos iniciais. Ele cometeu pênalti em lambança, defendeu a cobrança de Kaio Jorge e se lesionou em outro milagre. O Cruzeiro, que pressionou desde o primeiro minuto, saiu vencedor no último lance da etapa, com golaço de Lucas Romero. Sem criatividade — e espaço — o Bahia sequer sujou o uniforme de Cássio.