Valencia e Plata brilham, e Equador goleia Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o Equador recebeu a Bolívia e venceu por 4 a 0. Os gols da partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas foram marcador por Enner Valencia, do Internacional, Gonzalo Plata (2), do Flamengo e Alan Minda.

Desta maneira, o Equador permaneceu na quinta colocação, com 16 pontos conquistados. A equipe aperece a uma unidade atrás do Brasil, terceiro lugar.

A Bolívia, por sua vez, estacionou na oitava colocação, com 12 unidades contabilizadas. Os bolivianos têm a mesma pontuação do sétimo lugar, a Venezuela, que possuí saldo maior (-2 a -14) e, por enquanto, ocupa a vaga à repescagem para a Copa do Mundo de 2026.