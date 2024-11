Inglaterra atropela Grécia pela Liga das Nações e assume liderança do grupo

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Inglaterra visitou a Grécia no Estádio Olímpico de Atenas, venceu por 3 a 0 e assumiu a primeira posição da chave. Watkins, Vlachodimos (contra) e Curtis Jones balançaram as redes para os ingleses.

Com o resultado, a Inglaterra alcançou 12 pontos e chegou à primeira colocação da chave, à frente da Grécia, que também soma 12, por critérios de desempate. Caso os gregos vencessem, teriam garantido a liderança do Grupo 2 da Liga B com uma rodada de antecedência e assegurariam classificação direta à próxima fase do torneio continental.

A Inglaterra volta aos gramados no próximo domingo, às 14h (de Brasília), quando recebe a Irlanda, no Wembley. Aos mesmo tempo, a Grécia visita a Finlândia, no Estádio Helsingin Olympiastadion. Ambos os duelos serão válidos pela sexta rodada.