Palmeiras terá Allan titular contra o Cerro Porteño e Marcos Rocha no banco; veja escalações

O treinador ainda conta com o retorno do lateral direito Marcos Rocha, recuperado de um edema na panturrilha esquerda. Por outro lado, além de Felipe Anderson, são baixas o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, e Micael, que trata uma entorse no tornozelo esquerdo.

O Cerro Porteño, comandado pelo técnico Diego Martínez, tem a seguinte escalação: Alexis Arias; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez e Daniel Rivas; Piris Da Motta, Carrizo e Wilder Viera; Iturbe, Lucas Rodríguez e Jonatan Torres.

Para carimbar a a vaga às oitavas de final de forma antecipada, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Atualmente, o clube é o líder do Grupo G, com nove pontos conquistados. O Cerro Porteño é o vice-líder, com quatro.

Por fim, a arbitragem responsável pelo jogo conta com o árbitro, Piero Maza (CHI) e com os assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI). Juan Lara (CHI) estará no comando da cabine do VAR.