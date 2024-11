Em busca do oitavo acesso, Rodolfo sonha com acesso do Novorizontino contra o Paysandu

Presente em 28 das 36 partidas do Novorizontino na Série B, Rodolfo valoriza a sequência de jogos. "Você vai adquirindo confiança no decorrer das partidas e isso vai tornando as coisas mais fáceis. Assim como foi em outras equipes, tive uma minutagem alta no Novorizontino", declarou o jogador, que tem contrato até final do torneio.

Neste sábado, às 17h (horário de Brasília), o Novorizontino entra em campo para enfrentar o Paysandu, no Estádio Dr. Jorge Ismael Di Biasi. Caso vença a partida, a equipe paulista já pode garantir o acesso com uma rodada de antecedência, desde que Ceará ou Sport não ganhem os seus confrontos.

"O Paysandu não briga por mais nada na competição. Por isso, creio que será um jogo muito perigoso. Os atletas virão mais leves. Mas fizemos uma grande semana de trabalho. Estamos confiantes de que poderemos comemorar a vitória e, quem sabe, o acesso com o nosso torcedor", finalizou.