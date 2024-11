Sem espaço no Botafogo, zagueiro Pablo deve voltar ao Flamengo

Imagem: Divulgação/Site oficial do Botafogo

Apesar de ainda brigar pelos títulos do Brasileirão 2024 e da Libertadores da América, o Botafogo também já planeja a temporada 2025 e a formação do elenco. O zagueiro Pablo deve ser um dos atletas que vai se despedir do clube.

Segundo informações da Rádio Tupi, o Botafogo planeja devolver o defensor para o Flamengo. O contrato de empréstimo com o Glorioso é válido somente até o fim do ano.

Pablo atuou apenas em uma partida pelo Botafogo, diante do Juventude, em abril. Depois disso, passou por uma sequência de lesões e não foi mais aproveitado.