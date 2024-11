Internacional tem melhor aproveitamento da Série A desde chegada de Roger Machado

Com a melhora após a chegada do treinador, o Internacional voltou a brigar nas posições de cima da tabela do Brasileirão. A equipe, inclusive, chegou ao G4 - ocupa a quarta colocação neste momento, com 59 pontos somados após 33 rodadas.

Roger Machado foi contratado pelo Inter em julho deste ano e, para assumir o clube, deixou o comando do Juventude. O treinador assinou vínculo até o fim de 2025 e vem dando alegrias para a torcida colorada.

Com Roger Machado à beira do gramado, o Internacional retorna a campo após a data Fifa para enfrentar o Vasco. A bola rola na próxima quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada da Série A.