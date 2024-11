Didi se lesiona e é cortado da Seleção Brasileira de Basquete; Reynan é convocado

Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) divulgou uma mudança na convocação da Seleção Brasileira masculina. O ala-armador Didi Louzada foi cortado devido a uma lesão, e o jovem Reynan Gabriel, da mesma posição, foi chamado para ocupar a vaga.

Didi Louzada, atualmente no Franca, precisou ser cortado da convocatória da Seleção por conta de uma lesão muscular no quadril. Dessa forma, ele perderá os jogos contra Uruguai e Panamá pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, em Belém, no Pará.

Para suprir a ausência de Didi, o técnico Aleksandar Petrovic convocou Reynan, do Pinheiros. O jovem de 20 anos acumula passagens pelas categorias de base e foi campeão Sul-Americano sub-17, vice da Copa América sub-18 e participou da Copa do Mundo sub-19. Ele ainda conquistou o título Globl Jam com a Seleção.