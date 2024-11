Brazão celebra melhor ano da carreira e mira título pelo Santos: 'Feliz demais'

Brazão ainda comentou sobre a sua comemoração no golaço de falta de Rómulo Otero, o segundo do Alvinegro Praiano diante do Coxa e que confirmou o acesso para a Série A.

"Eu já esperava aquele gol, sim. Sou um dos caras que mais pego no pé do Otero e falo para ele chutar sempre, pois sou goleiro e sei o quanto é difícil defender esse chute dele de longa distância. Pude assistir ali de camarote e ver a curva que a bola fez. Foi um baita golaço. Ele é um grande jogador, treina bastante e merece muito", disse.

O próximo desafio do Peixe será no domingo, diante do CRB, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Com o acesso já garantido, o Peixe precisa de apenas uma vitória para se consagrar campeão.

"É, literalmente, uma final para nós, pois podemos conquistar o título já no domingo e dentro da nossa casa. Mas sabemos da qualidade do CRB e eles precisam bastante da vitória na luta deles. Estamos trabalhando forte durante a semana para conseguirmos uma boa atuação e conquistarmos esse título", finalizou Brazão.