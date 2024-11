CBF anuncia mudança no calendário do futebol brasileiro para 2025; veja detalhes

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou sobre o processo e comemorou a mudança do calendário do futebol brasileiro.

"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro", afirmou.

"As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir. Fizemos bons avanços neste calendário de 2025 e vamos continuar trabalhando. Vamos sempre respeitar o direito de cada um, mas seguiremos com o objetivo de tornar o futebol brasileiro ainda melhor e mais interessante para todos", completou.

A CBF também confirmou que as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em finais de semana. As finais passaram a seguir esse modelo em 2023. De acordo com a entidade, o objetivo desta alteração é tornar o torneio mais atraente e facilitar a presença dos torcedores nos jogos.

Confira o calendário das competições em 2025