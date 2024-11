Eintracht leva susto no fim, mas vence Stuttgart pelo Campeonato Alemão e chega ao sexto jogo sem perder

Eintracht Frankfurt e Stuttgart fizeram uma partida de cinco gols emocionante pela 10ª rodada do Campeonato Alemão, na MHPArena. O Eintracht abriu 3 a 0 no placar, com Ekitike, Brown e Marmoush, mas viu os mandantes quase empatarem com dois gols depois dos 40 do segundo tempo, marcados por Vagnoman e Woltemade.

Com a vitória apertada, o Frankfurt chegou ao sexto jogo consecutivo sem perder, ficando com 20 pontos e em terceiro lugar na tabela. Já o Sttutgart cai para 11º lugar, com 13 pontos.

As equipes voltam a campo após a Data Fifa. O Stuttgart recebe o Bochum, dia 23, às 11h30 (de Brasília). O Eintracht joga na mesma data, contra o Werder Bremen, em casa, às 14h30.