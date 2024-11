Corinthians encerra preparação para jogo contra o Vitória; veja provável escalação

O elenco do Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, os jogadores realizaram o último ensaio no CT Joaquim Grava antes da partida, que será disputada em Salvador.

Para o duelo, o técnico Ramón Díaz não terá à disposição os zagueiros Cacá e André Ramalho, que estão em recuperação no departamento médico, e os laterais Matheuzinho e Hugo, ambos suspensos.

Por outro lado, o meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a integrar a lista de relacionados.