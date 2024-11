Pedrinho perde espaço no Santos, e permanência para 2025 é improvável; entenda

O atacante Pedrinho perdeu espaço no Santos na reta final desta temporada. O jogador, titular do time no começo do ano, tem sido pouco utilizado por Fábio Carille e completou o segundo jogo sem sequer ir ao banco de reservas.

Pedrinho foi relacionado pela última vez no Santos no duelo contra o Ceará, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. Já contra Ituano e Vila Nova, ficou de fora.

A baixa minutagem do atleta nos últimos jogos chamou atenção da torcida. Pedrinho não tem aproveitado as chances em campo e, como apurou a Gazeta Esportiva, não deve permanecer no Santos para 2025.