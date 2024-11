Odegaard volta a treinar no Arsenal e pode ser novidade contra a Inter de Milão

Treinador do Arsenal, Mikel Arteta pode ter um reforço de peso para o jogo contra a Inter de Milão, válido pela Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o meia Martin Odegaard participou do treino inteiro e será avaliado pela comissão técnica para ver se já tem condições de ser relacionado para uma partida.

Odegaard não entra em campo pelo Arsenal desde o final de agosto. No começo de setembro, ele sofreu uma lesão no tornozelo enquanto defendia a seleção norueguesa na data Fifa. No total, o meia desfalcou o clube inglês em 12 partidas.