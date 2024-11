Internacional ganha do Criciúma com golaços e ingressa no G4 do Brasileirão

Nesta terça-feira, no Estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu uma importante vitória. O Colorado venceu o Criciúma por 2 a 0, com golaços de Alan Patrick e Wesley, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, diante do triunfo em casa, o Internacional chegou aos 56 pontos e ingressou no G4 do Campeonato Brasileiro, ficando com a quarta colocação. O Colorado ultrapassou o Flamengo, que tem 55 pontos, porém ainda entra em campo nesta rodada para encarar o Cruzeiro.

Do outro lado, o Criciúma permaneceu com os mesmos 37 pontos e estacionado na 15ª posição. A equipe catarinense está a apenas três pontos do Athletico-PR (34), que abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.