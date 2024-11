Com Júnior Santos, Botafogo divulga relacionados para clássico contra o Vasco

O Botafogo divulgou os atletas relacionados para o clássico contra o Vasco, nesta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do atacante Júnior Santos, recuperado de dores no joelho direito.

O camisa 11 foi desfalque nos últimos cinco compromissos do Botafogo na temporada. Ele entrou em campo pela última vez no dia 28 de setembro, no empate sem gols do Fogão com o Grêmio, pelo Brasileirão.

Apesar de ter sido relacionado, Júnior Santos deve iniciar o clássico ainda no banco de reservas. A tendência é que Arthur Jorge mantenha a mesma base da equipe que vem atuando nos últimos jogos.