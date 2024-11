Botafogo x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Um clássico entre dois times embalados. Assim é o histórico do confronto entre Botafogo e Vasco, que se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da TV Globo (apenas para o Rio de Janeiro) e do Premiere, via pay-per-view.

O Botafogo vem de uma derrota com gosto de vitória. O 3 a 1 para o Peñarol no Uruguai rendeu a histórica classificação para a grande final da Copa Libertadores. Além disso, o time, que na rodada passada venceu o Bragantino por 1 a 0 no interior paulista, soma 64 pontos e quer seguir firme na liderança da competição.