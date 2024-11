Weverton celebra nova convocação à Seleção e analisa Derby: "Clássico é além de três pontos"

O goleiro Weverton, do Palmeiras, está de volta à Seleção Brasileira. O arqueiro foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro duelo é contra os venezuelanos, em Maturín, no dia 14 de novembro. Já o segundo é diante dos uruguaios, em Salvador, no dia 19.

Essa é a segunda convocação de Weverton sob o comando deDorival Júnior. O goleiro palmeirense festejou o novo chamado e agradeceu pela ajuda de todos no Palmeiras, destacando que a convocação é um reflexo de todo o trabalho duro da equipe.

"Muito feliz. Acho que uma convocação é sempre um reflexo de um grande trabalho que vem sendo feito. Poder voltar à Seleção com um novo trabalho, uma nova comissão técnica, é sempre muito importante, porque é uma oportunidade também de mostrar o meu trabalho pessoalmente para um novo treinador. Cada vez que tenho uma oportunidade, é uma grande expectativa pra mim. Sou muito grato por todos os profissionais que me ajudaram a chegar até aqui, a todos os meus companheiros, ao momento do clube também, que nos ajuda a chegar à Seleção. Não só eu como o Estêvão e os outros jogadores que vão para os outros países. Acho que é fruto de um grande trabalho que o Palmeiras vem fazendo há anos. Estou feliz por essa oportunidade, pela minha segunda oportunidade com o Dorival. Agora, a responsabilidade só aumenta, de você manter a performance, atuando em alto nível, e vou continuar trabalhando forte para isso", afirmou Weverton.