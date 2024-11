Sergio Henao Montaya é o campeão do Tour Rio 2024

"Sem dúvida alguma, meu desempenho na primeira etapa fez toda a diferença. Foi um grande trabalho de toda a minha equipe, que tem grandes competidores e conseguimos administrar para que vencesse a competição" , encerrou.

A Colômbia dominou o pódio de classificação geral. Wilmar Zapata e Oscar Sevilla, ambos do Team Medellim EPM, ficaram com a segunda e terceira posições no individual geral.

A equipe Team Medellin foi a melhor equipe no geral. Samuel Florez o campeão no geral de pontos (19) e no geral de montanhas, e o brasileiro Vinicius Silva Santos, da São José Ciclismo, o vencedor geral da juventude.

"É minha primeira vez no Tour do Rio e sair com esse troféu me deixa muito orgulhoso. Estou competindo com esses caras que são fenomenais. Estão em outro patamar, então só tenho que comemorar", festejou o jovem de 20 anos.