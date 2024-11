Bruno Senna valoriza homenagens ao tio no GP de São Paulo: "Ele está vivo com nós aqui"

Neste sábado, a McLaren MP4/5B do segundo título de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990, desfilará pela pista de Interlagos. Lewis Hamilton, da Mercedes, dirigirá o carro.

"O Hamilton vai pilotar, mas vamos ver se eu não passo a perna nele e ver se eu piloto amanhã (risos). Eu já pilotei esse carro duas vezes esse ano. Tive o meu gostinho, mas aqui em Interlagos é mais especial ainda", finalizou Bruno Senna.

O GP de São Paulo segue a todo vapor neste sábado, com a sprint, marcada às 11h (de Brasília). Na sequência, haverá a classificação para a corrida, às 15h. A prova principal, por sua vez, será no domingo, às 14h.

Nothing to see here. Just 16 F1 drivers inside a giant Ayrton Senna helmet ?#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tRRUJMLWsC

? Formula 1 (@F1) October 31, 2024