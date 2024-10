Sky+ transmite final da Copa do Brasil, Brasileirão e GP de São Paulo na 1ª semana de novembro

A primeira semana de novembro contará com diversos eventos esportivos que estarão disponíveis na Sky+. A plataforma de TV e Streaming irá transmitir desde o jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, até o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

A primeira partida da grande final da Copa do Brasil está marcada para este domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo será transmitido pelos canais Globo, Sportv e Premiere (este último com contratação via SKY+). O GP de São Paulo ocorrerá no mesmo dia, às 14h, com transmissão da Band.

A Sky+ também irá transmitir jogos do das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, pelo Premiere, e a Liga dos Campeões, pela TNT.